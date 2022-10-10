Ярославль, 10 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. И. о. мэра Ярославля, объявивший о своей отставке, пока не нашёл новое место работы. Об этом сам Илья Мотовилов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов

«Я еще не решил, чем буду заниматься. В первую очередь нужно собраться с мыслями. Решение об отставке принимал сам, но, конечно, уведомил об этом губернатора», — сказал Илья Мотовилов.

По некоторым данным, Мотовилов может вернуться в Пермь, где он работал до Ярославля.