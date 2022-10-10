Иркутск, , 12:33 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 10 октября известило о вынесении приговора в отношении 30-летнего мужчины, совершившего нападение на полицейского в областном центре.

Нападение с топором Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания

Следствием и судом установлено, что ночью 6 октября 2021 года в подъезде жилого дома мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции. К мужчине была применена физическая сила. В лифте он стал высказывать в адрес полицейского угрозы убийством, неоднократно пытался выхватить у сотрудника табельное оружие (автомат) и нажать на курок, при этом нанес сотруднику удар по голове.

Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками полиции, после чего мужчина был доставлен в следственный отдел.

Приговором суда мужчина признан виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и 11 лет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года в Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в нападении на полицейского и угрозе двум другим стражам порядка.

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