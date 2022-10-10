Кызыл, 10 октября 2022, 12:32 — REGNUM В Туве на совещании регионального правительства подняли вопрос о резком повышении отпускных цен на уголь. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Загрузка угля. Тува
Загрузка угля. Тува
Правительство Тувы

По его словам, они ведут «аргументированные переговоры» с представителями Тувинской горнорудной компании по вопросам ценообразования.

«Параллельно ежедневно регулируем вопросы вывоза, доставки и распределения угля. Это нужды населения, формирование запасов для социальных учреждений. Сверили порядок с муниципалитетами», — отметил он, пригрозив сделать выводы по отдельным руководителям по итогам их работы в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели стало известно, что ТГРК повысила цену отгрузки угля республиканским топливным складам до коммерческой, которая составляет 2985 рублей. В результате конечная стоимость топлива выросла на 765 рублей.

Зампред правительства республики Александр Брокерт заявил, что руководство угольной компании нарушило ранее достигнутые договорённости. По его словам, подобные действия в разгар отопительного сезона недопустимы.

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