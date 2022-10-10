Кызыл, 10 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Туве на совещании регионального правительства подняли вопрос о резком повышении отпускных цен на уголь. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Загрузка угля. Тува

По его словам, они ведут «аргументированные переговоры» с представителями Тувинской горнорудной компании по вопросам ценообразования.

«Параллельно ежедневно регулируем вопросы вывоза, доставки и распределения угля. Это нужды населения, формирование запасов для социальных учреждений. Сверили порядок с муниципалитетами», — отметил он, пригрозив сделать выводы по отдельным руководителям по итогам их работы в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели стало известно, что ТГРК повысила цену отгрузки угля республиканским топливным складам до коммерческой, которая составляет 2985 рублей. В результате конечная стоимость топлива выросла на 765 рублей.

Зампред правительства республики Александр Брокерт заявил, что руководство угольной компании нарушило ранее достигнутые договорённости. По его словам, подобные действия в разгар отопительного сезона недопустимы.