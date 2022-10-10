Ростов-на-Дону, 10 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. На курсы военной и медицинской подготовки, об открытии которых сообщил два дня назад губернатор Ростовской области Василий Голубев, к 10 октября записались более 500 человек.

Солоницын Аркадий Павлович. Санитарка. 1957

«Сегодня решаются организационные вопросы, комплектуются группы для обучения по 25-30 человек. На курсах, помимо теории, будут и практические занятия на стрельбище. Поэтому все записавшиеся должны получить допуск, который предусматривает специализированный медицинский контроль», — уточнил донской губернатор в своем телеграм-канале.

Курсы будут двухдневными. Один день обучения будет посвящен теории, второй — практике. В ближайшие дни занятия начнутся на базе ДГТУ в Ростове-на-Дону. Обучение смогут пройти до 200 человек в неделю.

Не исключено, что подобные курсы будут открыты в Таганроге, Волгодонске, Азове, Шахтах.