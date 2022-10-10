Станислав Стремидловский, 10 октября 2022, 18:38 — REGNUM Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) не оставляет попыток сколотить в ЕС фронт против «брюссельского леволиберального мейнстрима». В минувшее воскресенье, 9 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял личное участие в фестивале VIVA22, организованном в Мадриде испанской правоконсервативной партией VOX. «Небольшая группа бюрократов в Брюсселе утверждает, что именно они делают Европу, сказал Моравецкий, — сообщает польский портал Onet. — Но Европу делают суверенные государства и сила их традиций, а не брюссельская бюрократия, Европейский союз инвестирует в бюрократию, его институты расширяют свои полномочия, чего мы не можем допустить», — добавил он.
Заодно премьер-министр Польши обрушился на Москву. Он спросил, слышал ли кто-нибудь, чтобы «Россия или Китай извинялись за что-либо». Зато «на нас постоянно оказывают давление, заставляя извиняться за наши ценности, однако я не буду извиняться за то, что я поляк и христианин». По словам Моравецкого, «некоторые европейские элиты позволили себе соблазниться дешевыми газовыми контрактами и поверили, что Москва является надежным союзником». Но «Кремль действовал как наркоторговец и продавал газ по дешевке — это мы видим сегодня через инфляцию, высокие цены на энергоносители и кровь». Необходимо учиться на ошибках. «Научилась ли Еврокомиссия на своих ошибках с Brexit? — задался вопросом польский премьер. — Нет, она пыталась научить итальянцев, как им следует голосовать на выборах. Это ужасно». Он подчеркнул, что «мы все еще можем двигаться вперед с такими силами, как VOX в Испании. Мы можем вместе создать общее, лучшее будущее, но мы должны дать право голоса народам, чтобы именно они создавали Европу». Однако в данном случае российский фактор является все же для Моравецкого отвлекающим маневром.
Дело в том, что в ситуативной коалиции, которую собрала испанская партия на фестивале в Мадриде, отношение к Москве неоднозначное. Позиция Польши известна и непримирима. Что касается VOX, то, с одной стороны, ее фракция во время голосования в комитете по иностранным делам испанского парламента поддержала резолюцию, в которой содержится осуждение якобы «незаконных» референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но вместе с тем в этом тексте говорится о необходимости укрепления связей Испании с НАТО и США. Не это ли было определяющим для VOX? Да и, с другой стороны, некоторые испанские издания упрекали до недавнего времени эту партию в том, что она не интересуется происходящим на территории б. УССР, а свой аккаунт в Twitter использует преимущественно для нападок на «испанское правительство, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен» и «защиты своих польских и венгерских партнеров». Спорным выглядит и «осуждение» референдумов в видеобращении к участникам VIVA22 лидера итальянской партии «Братья Италии» Джорджи Мелони. В условиях негативного отношения к ней Брюсселя ей сейчас предстоит сформировать правительство, так что, возможно, Мелони просто не хочет давать повод для открытия против нее нового фронта.
Наконец, следует сказать, что среди почетных гостей, обратившихся по видеосвязи к участникам VIVA22, были также экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее Трамп возложил ответственность за переход конфликта на территории б. УССР в горячую фазу на администрацию действующего американского президента Джо Байдена. «Я не говорю, что они (Россия и б. УССР — С. С.) любят друг друга, но войны бы не было, Путин никогда бы не вторгся. На самом деле они его дразнили и подначивали, если посмотреть внимательно, наша страна и наше так называемое руководство его подначивали. Я слушал и говорил, глядите, они почти принуждают его сделать то, о чем они говорят. Такая тупая была риторика», — сказал Трамп в эфире радиостанции Real America’s Voice. Орбан в свою очередь постоянно говорит об ошибочности политики Брюсселя в отношении Москвы и особенно о вреде для самих европейцев антироссийских санкций. Его видеообращение к участникам VIVA22 было сосредоточено на том, что «мы должны продолжать бороться за национальные интересы: должны защищать наши границы и наш суверенитет от бюрократов в Брюсселе, мы не можем позволить миллионам нелегальных иммигрантов вторгнуться в ЕС». Он также призвал «защитить наш образ жизни и нашу культуру, защитить детей и семьи от глобалистской идеологии».
Поэтому личный визит Моравецкого в Мадрид носил, судя по всему, зондирующий характер относительно возможности заручиться помощью в борьбе с Брюсселем, продолжающим планомерно атаковать «Право и Справедливость». Однако вряд ли VOX окажется в состоянии чем-то серьезно помочь Варшаве. Эта испанская партия находится в оппозиции, и даже проправительственные польские эксперты сомневаются в ее способности привлечь партнеров для формирования правящей коалиции. Парадоксальным образом PiS могла бы помочь Москва. Российские успехи в борьбе с киевским режимом показали бы европейским странам тупиковость действий Брюсселя и отвлекли бы их от Польши. Но с поляками есть одна беда: когда речь заходит о русских, у варшавского салона напрочь отказывают мозги и логика.