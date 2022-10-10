Минск, 10 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск был предупрежден о возможном нанесении удара по республике с территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Вчера (9 октября) уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории [б. УССР]. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет «Крымский мост — 2». Мой ответ был прост: «Доведите [главе киевскому режиму] и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — заявил Лукашенко на совещании с военными и силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что открытие киевским режимом второго фронта против Белоруссии является безумием с военной точки зрения, однако Киев начал этот процесс.

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