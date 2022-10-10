Москва, , 12:29 — REGNUM Понедельник, 10 октября, российская валюта на утренних торгах потеряла более 2,0%, достигнув отметки 62,90 за доллар США, цены на нефть тоже падают в пределах 1,5% к отметке $97,50 за баррель Brent и все это происходит на фоне общей волны распродаж на глобальных рынках (фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,6%), а также сообщений об ударах по критической инфраструктуре на территории бывшей УССР. Об этом 10 октября сообщил ИА REGNUM аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

По его словам, причины общего негатива на рынках понятны, надежды инвесторов на смягчение траектории повышения учетной ставки ФРС развеялись после выхода в минувшую пятницу, 7 октября, слишком сильных данных по рынку труда, безработица в США в сентябре сократилась с 3,7% до 3,5%. Это значит, что регулятор США продолжит повышать процентную ставку рекордными темпами (вероятность повышения на 0,75 п. п. в ноябре достигла 90%), провоцируя глобальную рецессию и падение спроса на нефть, отметил эксперт.

В добавок, сообщил Федоров, к общему негативу, сегодня, 10 октября, на российский финансовый рынок давят еще два фактора. Первый, это обвал акций «Газпрома» более чем на 20% из-за выплаты дивидендов, торги по бумагам компании даже перевели в режим дискретного аукциона. А второй фактор, это сообщения об ударах по критической инфраструктуре на территории бывшей УССР, после того как в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв, сказал он.

Сложно сказать, отметил эксперт, какой будет реакция со стороны Запада, но очевидно, что в такой негативной комбинации внешних и внутренних условий инвесторы будут предпочитать защитные стратегии. Так что и нефть, и рубль в таком сценарии ждет снижение, для нефтяных котировок это пока небольшой откат к $95,00 за баррель Brent, помогают недавние сокращение добычи ОПЕК+. Для российской валюты «история хуже», потому что уже сегодня, 10 октября, был пробит важный уровень 61,00-62,00 за доллар США, а следующий важный барьер находится лишь на отметке в 70,00 рублей за американский доллар, по всей видимости к нему в ближайшие время российская валюта и направится, сказал Федоров.