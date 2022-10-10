Барнаул, 10 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и энергетики Алтайского края за девять месяцев 2022 года составил порядка 10 миллиардов рублей, сообщает 10 октября телеграмм-канал минпромэнерго региона со ссылкой на доклад министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 112,8%. Наибольшее увеличение наблюдается в следующих видах экономической деятельности: производство одежды — в 6 раз; производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза; производство текстильных изделий – в 2 раза; производство прочей неметаллической продукции – 167,7%; добыча полезных ископаемых – 152,2%; производство металлургическое – 150,9%; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования – 143,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 130,3%.

Министр назвал предприятия с наибольшим объемом инвестиций по итогам 9 месяцев текущего года: АО «Сибирь-Полиметаллы», АО «Барнаульская генерация», «БТК Текстиль» БМК Меланжист Алтая и АО «Алтай-Кокс».

По словам Вячеслава Химочки, прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в 2022 году по кругу предприятий составляет 16,6 млрд. рублей или более 112% относительно уровня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промпроизводства в Алтайском крае за восемь месяцев 2022 года составил 101,2%.

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