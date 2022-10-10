Киев, , 12:27 — REGNUM С призывом к гражданам США покинуть территорию б. УССР из соображений безопасности обратилось американское посольство в Киеве. Об этом 10 октября сообщается на сайте дипмиссии Соединённых Штатов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Посольство США призывает американских граждан не отправляться на [территорию б. УССР], а тех, кто находится на [территории б. УССР], — немедленно покинуть её, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — говорится в сообщении.

Кроме того, американское посольство призвало своих граждан избегать массовых скоплений людей и не участвовать в мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против военной помощи США киевскому режиму высказался американский конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар и при этом назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «и его преступный клан» должниками Владимира Зеленского.