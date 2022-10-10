Пхеньян, , 12:29 — REGNUM Президент Лаоса Тхонгулун Сисулит направил 10 октября поздравительную телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, глава Лаоса поздравил северокорейского лидера, работников ЦК ТПК, всех членов партии и корейский народ с 77-летием основания Трудовой партии Кореи.

Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, счастья и успехов в свершении благородного дела, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества.

В этот же день главе КНДР прислал телеграмму и президент Палестины Махмуд Аббас.

«Пользуясь этим случаем, выражаю признательность за то, что Вы поддерживаете справедливое дело и законную борьбу палестинского народа, и заверяю, что буду стараться для укрепления и развития дружественных отношений между нашими странами», — написал палестинский лидер.