Кабул, 10 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб Абдул Рахман Манур, глава отдела экономики администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убит в уезде Кайсар неизвестными вооружёнными людьми, когда направлялся домой.

Jo Naylor Убийство

Шамсулла Мохаммади, глава отдела информации и культуры провинции Фарьяб, подтвердил факт убийства и сказал, что инцидент произошёл на дороге у кишлака Тамчи-ва-Джалгулдик.

По словам Мохаммади, в нападении участвовали два человека, которым удалось скрыться с места преступления.

Манур был жителем кишлака Сепарглик уезда Кайсар. Мотив убийства пока не ясен, и никто не взял на себя ответственность за это преступление.