Горно-Алтайск, 10 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Депутат Государственного собрания Республики Алтай Денис Шубин примет участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом рассказал спикер парламента Артур Кохоев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Артура Кохоева Алтайские парламентарии проводили своего коллегу на фронт

По его словам, 5 октября политику исполнилось 38 лет. Спустя пять дней, 10 октября парламентарии проводили коллегу.

«Он честный и мужественный человек. Мы, депутаты, собрали нашему другу на дорогу необходимые вещи. И пожелали, чтобы с честью выполнив свой воинский долг, возвратился домой живым и невредимым. Да хранят тебя духи Алтая!» — написал спикер в своём телеграмм-канале.