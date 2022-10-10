Красноярск, 10 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту, организатором которого является СБУ, перевёл киевский режим из разряда спонсоров терроризма в разряд государственных террористов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 октября заявил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«А это значит, что с террористами больше не может быть никаких договорённостей, даже тени намёка на какие-то переговоры. Российская общественность ждёт от своего правительства жёстких и самых решительных действий в отношении Зеленского и компании. Киевский режим в огне, тьме и холоде — только это сможет остановить подонков, кровавых маньяков, бесчестных упырей», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По словам Андрея Селезнёва, несмотря на то, что сейчас идёт битва за существование России, некоторые наши граждане «ещё сильно расслаблены».

«Если бы охрана Крымского моста была бдительней, трагедии можно было избежать. Решение Владимира Путина передать вопросы охраны моста ФСБ, безусловно, правильное. Но на каждый крупный инфраструктурный объект сотрудников ФСБ не напасёшься. А это значит, что все предприятия и организации должны усилить свою антитеррористическую защищённость», — подытожил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм». По словам главы СКР Александра Бастрыкина, в подготовке теракта спецслужбам ВСУ помогали граждане России и зарубежных государств.

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