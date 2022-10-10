Барселона, Испания, , 12:23 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес включит в свое правительство семь новых министров вместо ушедших в отставку министров из партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya). Об этом пишет агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

В состав правительства войдут Карлес Кампусано (министром по социальным правам), Жоаким Надаль (министр по исследованиям и университетам), Хемма Убасарт (министр по правосудию, правам и памяти), Манель Бальсель (министр по здравоохранению), Наталия Мас (министр по экономике и финансам), Меричель Серрет (министр по внешней политике) и Жули Фернандес (министр по территории).

Новые министры, вступление в должность которых запланировано на 11 октября, заполнят места, оставленные их семью предшественниками из JxCat, решившими в прошлую пятницу покинуть региональное правительство.

Поста зампреда главы Женералитата не будет, но Лаура Вилагра будет действовать как «номер два» в правительстве.