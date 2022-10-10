Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Судебные приставы Санкт-Петербурга и Ленинградской области развернули мобильный пункт прямо в военной части, где проходят обучение мобилизованные граждане разных регионов, сообщили 10 октября в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу. Уже принято порядка двухсот заявлений.

02.fssprus.ru Судебный пристав

Военнослужащим, призванным из запаса, ответили на вопросы о сроках приостановления или снятии ограничительных мер, принятых ранее, и неприменении новых мер принудительного воздействия на период действия приостановления.

«Всем, кто обратился к судебным приставам, была оказана помощь по заполнению заявления о приостановлении исполнительных производств», — рассказали в УФССП.

Всего судебные приставы приняли порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа, из них более 70 заявлений — от должников, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Заявления от мобилизованных, зарегистрированных в других регионах, были перенаправлены в соответствующие территориальные органы ФССП России.

«Все исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. Всего на данный момент в Санкт-Петербурге приостановлено более 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих», — добавили в пресс-службе, уточнив, что судебные приставы намерены продолжить практику выездных мобильных пунктов в военных частях.

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.