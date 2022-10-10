Минск, , 12:21 — REGNUM Открытие киевским режимом второго фронта против Белоруссии является безумием с военной точки зрения, однако Киев начал этот процесс. Об этом 10 октября рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности республики в Минске.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Я уже говорил, что в [Киеве] сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, [Киеву] это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошёл», — приводит его слова пресс-служба белорусского президента.

Также Лукашенко уточнил, что киевский режим толкают к такому решению его западные хозяева, чтобы втянуть в конфликт белорусскую сторону и попытаться сразу разобраться и с Россией, и с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что о развёртывании совместной региональной группировки войск договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.