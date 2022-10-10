Уфа, 10 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Почти в 30 муниципалитетах Башкирии руководство школ приняли решение о переходе на единую школьную форму. Об этом 10 октября сообщил министр образования БашкирииАйбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Чиновник сообщил, что школьная форма не однообразная, имеются варианты и выбор как по комплектации одежды, так и по цвету.

Он также сообщил, что к качеству ткани, из которой шьют школьную форма, предъявляются жесткие требования.

«Для многодетных и малоимущих семей стоимость формы полностью покрывается дотациями из бюджета», — сообщил министр образования.

Глава БашкирииРадий Хабиров отметил, что единая школьная форма — это удобно и практично.

«И масса других положительных моментов, так что надо продолжать эту работу», — сообщил глава региона.