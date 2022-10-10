Киев, 10 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Работа ВС России утром 10 октября должна быть не разовой акцией возмездия, а новым способом ведения боевых действий, отметил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

ИА REGNUM СВО к 11:00 10.10.2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты. Специальная военная операция России — все новости»

Как сообщалось ранее, утром 10 октября ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

Боевые действия следует вести именно таким образом «на всю глубину [киевского] государства, до тех пор, пока оно не потеряет способность функционировать», убежден военкор.