Рабочий посёлок Бурмакино, Ярославская область, 10 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославской области произошёл пожар в цехах арсенала ВМФ в посёлке Бурмакино. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Дым в Бурмакино

По предварительным данным, в цеху арсенала разбирали предназначенные для утилизации торпеды, и одна из них сдетонировала.

«По информации директора шестого арсенала, эвакуация населения не требуется, но тем не менее было принято решение развернуть эвакуационный пункт. Мы эвакуировали садик и школу. Причины возгорания будут установлены позже, официальной информации пока нет», — рассказал глава Некрасовского муниципального района Павел Кулаков.

Отметим, официальных сведений о погибших или пострадавших пока нет. По словам местных жителей, один человек погиб, двое получили ранения. На месте работают пожарные расчёты, над арсеналом поднимается дым.