Иркутск, , 12:20 — REGNUM В Иркутской области 699 жителей из числа детей-сирот получили социальную выплату на приобретение жилья, 416 из них — в 2022 году, сообщает 10 октября телеграм-канал правительства региона.

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Еще 15 человек подбирают жилые помещения, 21 человек — заключили договор купли-продажи, оформляют документы для получения социальной выплаты. Всего в текущем году в областном бюджете на предоставление соцвыплаты предусмотрено более 1,2 млрд рублей.

«Обеспечение жильем детей-сирот остается приоритетной задачей правительства Иркутской области. Для этого работаем в трех направлениях — приобретаем готовые квартиры, строим жилье и предоставляем социальную выплату. В 2022 году планируем обеспечить жильем не менее тысячи человек», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении компенсации расходов по найму жилых помещений гражданам из числа детей-сирот на период ремонта жилья, предоставленного указанным лицам по договорам специализированного найма.

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