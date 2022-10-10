Джакарта, , 12:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо разрешил создавать государственные предприятия, которые смогут управлять ядерными шахтами, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Центральное правительство уполномочено создавать государственные предприятия, которые имеют право управлять ядерными шахтами. Государственные предприятия обязаны получить лицензию на ведение бизнеса от центрального правительства.

Госпредприятиям также разрешено сотрудничать с частными предприятиями. Добыча полезных ископаемых, о которой идет речь, включает добычу, при которой образуются радиоактивные вторичные минералы.

В дополнение к назначению государственных предприятий для управления ядерными шахтами центральное правительство также учредило Ассамблею ядерной энергетики. Ассамблея отвечает за разработку, формулирование, учреждение и управление национальной программой ядерной энергетики.

Ассамблея ядерной энергетики состоит из девяти членов, которые занимают свои должности в течение пяти лет, а затем могут быть переизбраны на один срок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально представил султана Хаменгку Бувоно X в качестве губернатора Джокьякарты на период 2022–2027 годов в государственном дворце в Джакарте.

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