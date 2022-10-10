Джакарта, 10 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо разрешил создавать государственные предприятия, которые смогут управлять ядерными шахтами, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Центральное правительство уполномочено создавать государственные предприятия, которые имеют право управлять ядерными шахтами. Государственные предприятия обязаны получить лицензию на ведение бизнеса от центрального правительства.

Госпредприятиям также разрешено сотрудничать с частными предприятиями. Добыча полезных ископаемых, о которой идет речь, включает добычу, при которой образуются радиоактивные вторичные минералы.

В дополнение к назначению государственных предприятий для управления ядерными шахтами центральное правительство также учредило Ассамблею ядерной энергетики. Ассамблея отвечает за разработку, формулирование, учреждение и управление национальной программой ядерной энергетики.

Ассамблея ядерной энергетики состоит из девяти членов, которые занимают свои должности в течение пяти лет, а затем могут быть переизбраны на один срок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально представил султана Хаменгку Бувоно X в качестве губернатора Джокьякарты на период 2022–2027 годов в государственном дворце в Джакарте.

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