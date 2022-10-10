Два вооружённых грабителя убиты афганскими талибами*
* талибами — запрещённая в России организация
Мазари-Шариф, Афганистан, 10 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Силовиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены два вооружённых грабителя. Об этом сообщил представитель командования сил безопасности в афганской провинции Балх Мохаммад Асиф Вазири, передаёт телеканал Afghanistan International.
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Убийство
Известно, что злоумышленники совершали вооружённые грабежи в разных районах города Мазари-Шарифа.
Вазири добавил, что однажды этим людям удалось ускользнуть во время столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третьей зоне безопасности Мазари-Шарифа, но теперь возмездие их настигло.