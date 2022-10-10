* талибами — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 10 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Силовиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены два вооружённых грабителя. Об этом сообщил представитель командования сил безопасности в афганской провинции Балх Мохаммад Асиф Вазири, передаёт телеканал Afghanistan International.

mosaic36 Убийство

Известно, что злоумышленники совершали вооружённые грабежи в разных районах города Мазари-Шарифа.

Вазири добавил, что однажды этим людям удалось ускользнуть во время столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третьей зоне безопасности Мазари-Шарифа, но теперь возмездие их настигло.