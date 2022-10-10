Сана, , 12:28 — REGNUM На территориях Йемена, находящихся под контролем повстанцев-хуситов, прошли митинги в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Об этом 10 октября сообщает Al-Mayadeen.

Митинг Йемен @ameanhayan

По данным журналистов, сотни тысяч человек вышли на улицы Саны, Саады и ряда других городов. Лояльные хуситам СМИ публикуют видеозаписи, на которых запечатлены сотни тысяч их сторонников, участвующих в митингах. Общая оценка людей, принявших участие в празднике, варьируется от двухсот до пятисот тысяч человек.

Журналисты отмечают, что командование повстанцев использует дату 1444-й годовщины с рождения Мухаммеда, чтобы продемонстрировать поддержку своего движения среди йеменцев.

Ранее йеменские повстанцы отказались продлевать соглашение о прекращении огня с правительством страны и заявили о готовности возобновить военные действия.