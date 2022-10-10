Ижевск, , 12:18 — REGNUM Мобилизованные жители Удмуртии снабжены всей необходимой экипировкой. На прошлой неделе основной набор военнослужащих был дополнен теплыми вещами, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наши защитники снабжены всем самым необходимым. На прошлой неделе плюсом к основной экипировке в часть, где они проходят подготовку, мы отвезли: тёплые спальные мешки, рюкзаки, утеплённые резиновые сапоги, балаклавы, коврики, аптечки», — заверил глава республики.

Он поблагодарил местные предприятия — «Аптеки Удмуртии», SAIV, «Фанат», «Белкамнефть» и другие — за то, что активно включились в проблему дополнительной экипировки мобилизованных.

При этом Бречалов подчеркнул, что получает много сообщений от желающих оказать посильную помощь не только мобилизованным, но и их семьям. Официальным каналом для сбора пожертвований станет Фонд «Сообщество».

«Все средства будут направлены исключительно на поддержку мобилизованных и их семей. Каждую неделю руководитель фонда Александр Михайлов будет представлять отчёт о том, на что направлены деньги», — подытожил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия успешно выполнила задачи первого этапа частичной мобилизации. Республика будет заботиться о семьях мобилизованных граждан. Сейчас прорабатываются варианты поддержки родственников мобилизованных. Подключаются и добровольцы, которые будут помогать по хозяйству и оказывать психологическую поддержку в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.