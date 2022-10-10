Кемерово, 10 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вручил ордена Мужества семьям сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе спецоперации. Об этом 10 октября сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Указом президента Российской Федерации за неизменную стойкость духа, высочайшее мужество, отвагу, самоотверженность, решительные действия и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и особые заслуги перед Отечеством орденом Мужества посмертно награждены 11 человек», — уточнили в областной администрации.

Награды получили супруги и родители погибших бойцов. Мероприятие прошло около мемориала Героям-сибирякам.