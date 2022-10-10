Донецк, 10 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле киевскими карателями Калининского района Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до двух, сообщили 10 октября штаб территориальной обороны ДНР.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«ВФУ нанесли удар по Калининскому району Горловки. В результате артобстрела по улице Пересыпкина повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, автомобили, ранены двое мужчин, 1976 и 1967 годов рождения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов.

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