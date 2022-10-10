Москва, 10 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российские тхэквондисты, олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин примут участие в открытом Кубке Белоруссии. Об этом 10 октября сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

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Он рассказал, что 13 октября в Белоруссии начнутся тренировочные мероприятия, а с 29 по 30 октября российские спортсмены примут участие в открытом Кубке Белоруссии.

«Храмцов и Ларин поедут туда, в турнире примут участие все сильнейшие спортсмены. Всего поедет 32 человека, двойной состав», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, 24-летний Храмцов стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио в весовой категории до 80 кг. 27-летний Ларин выиграл Олимпиаду в Токио в категории свыше 80 кг.