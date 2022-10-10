Томск, 10 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вмешательство генерального прокурора России Игоря Краснова потребовалось для восстановления жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны в Томской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным ведомства, 87-летняя женщина проживает с семьёй дочери и состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилье. Однако жилым помещением она не была обеспечена, в связи с чем вдова обратилась в Генпрокуратуру. По результатам проведённой проверки надзорное ведомство внесло представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён. Вдове ветерана Великой Отечественной войны предоставлена единовременная денежная выплата, в настоящее время женщина приобрела благоустроенное жильё», — отметили в прокуратуре.