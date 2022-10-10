София, , 12:16 — REGNUM Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт посетит Болгарию с экстренным визитом. Об этом 10 октября сообщает БНР.

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По предварительным данным, в ходе своего пребывания в Софии Пайетт планирует подписать ряд двусторонних договоров о предоставлении Болгарии Соединенными Штатами Америки крупной партии сжиженного газа и нефти.

Общая сумма контрактов не разглашается.

Напомним, ранее Пайетт рекомендовал Болгарии отказаться от использования российского топлива. При этом София не располагает необходимыми ресурсами для закачки американского голубого топоива в своих подземные газовые хранилища.