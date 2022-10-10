Екатеринбург, 10 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Масштаб совершённых 10 октября ударов по инфраструктуре, подконтрольной Киеву, значительно больше, чем просто вызвать положительную эмоцию у жителей России. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

По его словам, сейчас имеется две разнонаправленных тенденции, связанные с тем, что на Западе часть крупного бизнеса зарабатывает на мире, а ещё часть — на войне. Эти части ведут между собой борьбу за деньги. И добавил, что России сейчас нужна срочная передышка.

«Сегодняшние события добавляют аргументов обеим противоборствующим сторонам на Западе: одна будет говорить про гуманитарную катастрофу, вторая — про то, что Путин повышает ставки и надо всё это сворачивать — через «мирный договор», или хотя бы через заморозку конфликта, для начала», — сказал Ющук. И отметил, что для победы лобби «за мирный договор» нужна реальная угроза ядерной войны.

«Нынешние события — как раз последняя ступенька, далее будет уже тактическое ядерное оружие. Перепрыгнуть через эту ступеньку нельзя, так как надо иметь возможность показать, что мы сделали все предупреждения, какие возможны — но оппонент не понимает. Показать и союзникам, и своему населению, и оппонентам», — подчеркнул Ющук.

Эксперт также добавил, что без постановки мира на грань ядерной войны добиться прекращения военной поддержки киевского режима будет невозможно: «США просто незачем это делать в таком случае. И весь вопрос лишь в том, насколько США готовы уже сейчас — просчитав векторы — перейти к мирному урегулированию, или же без приведения стратегических сил в готовность, они не сочтут это нужным», — отметил Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября российская армия нанесла ракетные удары по территории, подконтрольной киевскому режиму. Под удары попала в том числе и критическая инфраструктура.