Москва, , 12:17 — REGNUM Министру обороны Российской Федерации, генералу армии Шойгу С. К. Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, генерал-лейтенанту Конашенкову И. А.

Товарищи генералы!

Вам хорошо известно, что Специальная военная операция (СВО) России пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан России.

Вероятно, вам также известно, что в обществе возникло и растёт недовольство информационным обеспечением СВО — то есть объёмом, оперативностью и качеством освещения боевой работы наших войск — со стороны уполномоченного органа Министерства обороны РФ. Информация МО РФ о ходе СВО часто запаздывает, в большинстве случаев необоснованно неполна, не отвечает потребности нашего народа знать о ходе и событиях СВО всю возможную (но, конечно, не нарушающую необходимую секретность) информацию.

Народ хочет и имеет право знать всю возможную информацию именно от МО РФ, при этом она должна быть грамотно выстроена и правильно интерпретирована, с тем чтобы только усиливать поддержку СВО и не разрушать доверие людей к армии и власти РФ в целом. Но официальной информации резко недостаточно. Созданный дефицит информации успешно используется вражеской пропагандой, по сути дефицит официальной информации — это подарок врагу, который ведет против России беспрецедентную информационную войну.

Отдельная важнейшая задача — информирование о ходе СВО и политическая работа в войсках. По имеющимся отрывочным данным, информирование участников СВО об общем ходе спецоперации, ее смыслах и целях, об отношении к СВО «на гражданке», сугубо недостаточно, что сказывается на состоянии духа наших воинов. Политическая работа также ведется очень скудно и отрывочно и явно не соответствует запросам воинов на понимание смысла происходящего. Такое неблагоприятное положение в войсках объяснимо: информационно-политическая работа возложена на командиров, которые, с одной стороны, перегружены другими задачами, а с другой — не являются профессиональными пропагандистами. Не говоря уже о том, что у них самих недостаточно информации. Сейчас идет частичная мобилизация, и вместе с ростом численности действующей армии будут лавинообразно нарастать и проблемы с ее информированием и политическим просвещением.

Российские СМИ в инициативном порядке научились компенсировать в интересах нашего народа и государства дефицит информации от МО РФ за счёт корректных и вызывающих доверие неофициальных источников. Но неофициальные источники никогда и ни при каких обстоятельствах не должны и не смогут заменить официальные.

Вместе с тем, по частичной мобилизации в ВС РФ на настоящий момент призваны уже десятки сотрудников федеральных, региональных, местных и ведомственных СМИ — профессиональных репортеров, корреспондентов, редакторов, операторов, программистов, специалистов по интернет-продвижению и др. Нет сомнений, что в дальнейшем будут мобилизованы еще сотни сотрудников СМИ.

В связи с изложенным выше считаем оправданным, возможным и необходимым предложить МО РФ отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, с тем, чтобы перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать их в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов. Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа.

Напомним, что именно таким образом — отзывом специалистов из действующей армии в специальные подразделения Главного политического управления Красной Армии — во время Великой Отечественной войны заполнялись штаты редакций газет фронтов, флотов, армий, флотилий, дивизий и бригад, газет военных округов, газет для населения европейских стран и временно оккупированных территорий, газет для войск противника, которые собирали и транслировали необходимую информацию не только для «своей» целевой аудитории и «своих» подразделений, но и для всей страны — через центральные издания, и для всего мира. Причем эта задача считалась настолько важной, что специалистов отзывали и из частей, оборонявших в 1941 г. Москву и Ленинград, и из частей, защищавших в 1942 г. Сталинград. Уверены, что в наше время массовая информация и пропаганда существенно более значима, чем во время Великой Отечественной войны, и без победы в информационной войне нам не добиться общей победы.

Товарищи генералы!

Спецоперация на территории бывш. УССР — дело не только ВС РФ, но и всего народа России. Уверены, что наше предложение обязательно приведет к выправлению ситуации на информационном фронте спецоперации и к тем самым приблизит нашу Победу. Просим рассмотреть наше предложение, не откладывая.

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