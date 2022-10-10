Грозный, , 12:14 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил удары, нанесенные 10 октября по столице киевского режима. Чеченский лидер выразил удовлетворение началом решительных действий на киевском направлении, заявив, что теперь доволен ходом СВО на 100%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте»

«Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также подчеркнул, что Зеленский теперь получил то, что он со своим режимом делал в течение восьми лет на территории Донбасса.

Если он думал, что только ему одному позволено «бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты», то он ошибался, заявил Кадыров.

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