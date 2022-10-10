Москва, 10 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Вновь избранным руководителям российских регионов следует обеспечить функционирование экономик субъектов РФ и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. Об этом президент России Владимир Путин заявил 10 октября избранным губернаторам на встрече в формате видео-конференц-связи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он подчеркнул важность безусловного выполнения всех социальных обязательств и отметил, что в целом у руководства регионов получается обеспечивать функционирование экономик.

«Даже в жёстких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик», — сказал Путин.

Глава государства поручил свести к минимуму возможные потери, а в идеале добиться роста региональных экономик в ближайшей и среднесрочной перспективе. Для этого есть все возможности, и это главный фактор повышения благосостояния людей.

Речь идёт о непростой задаче, для решения которой нужны нестандартные, смелые решения, плотная координация с правительством, федеральными органами власти, коллегами из других регионов, добавил он.

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