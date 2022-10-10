Кабул, , 12:13 — REGNUM Семьи десятков тысяч афганских граждан, погибших в результате 20-летней американской военной интервенции, добиваются справедливости для своих погибших близких. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, вторжение возглавляемой США коалиции в Афганистан началось в 2001 году под предлогом терактов 11 сентября и, завершилось 20 лет спустя в августе 2021 года выводом сил США и других стран НАТО.

Согласно официальной статистике, за два десятилетия американского вторжения в Афганистан под предлогом «борьбы с терроризмом» было убито более 48 000 мирных граждан, из которых 3846 афганцев погибли при сотрудничестве с американскими военными.

Хотя Соединённые Штаты завершили самую длительную войну в своей истории выводом своих войск из Афганистана, страдания афганских семей, потерявших своих детей, отцов, матерей и родственников в результате действий США, продолжаются.

Скорбящий отец

Мохаммад Акрам Хан, потерявший троих своих сыновей в ходе ночной операции США в 2018 году в одном из кишлаков в провинции Кунар, говорит, что его горе всё ещё свежо.

Акрам Хан, чьи сыновья, 12-летний Убайдулла, 20-летний Абдул Каххар и 26-летний Абузар, были убиты американскими солдатами на глазах своей матери, сказал: «Я не мог даже присутствовать на похоронах моих детей из-за опасностей на дорогах».

Этот отец хочет добиться расследования гибели сыновей и наказания виновных и подчеркивает, что его сыновья не имеют никакого отношения к террористическим группировкам.

Зайнаб, мать убитых, рассказала о нападении: «После ужина мои дети разошлись по своим комнатам спать. Через несколько минут приземлились американские вертолёты. Я не поняла, что произошло. Вскоре американцы перелезли через стену и выломали дверь нашего дома. Американские солдаты застрелили троих моих сыновей у меня на глазах, пытали ещё одного из моих них и забрали с собой».

Она говорит, что даже спустя несколько лет всё ещё не может забыть тот момент, и что её жизнь стала бессмысленной после смерти сыновей. «Они лишили меня смысла жизни».

Жена старшего сына Абузара заявила, что американские солдаты убили её мужа на её глазах, и с тех пор она борется с психическими проблемами.

«С убийством моего мужа у меня отняли всю радость жизни. Я больше не могу быть счастлива. Я пытаюсь зарабатывать на жизнь на ферме. Больше всего я думаю о будущем своих детей», — добавила вдова.

Юсуф Хан, трое братьев которого были убиты американцами, сказал, что его тоже сильно избили.

«После того, как американские солдаты убили троих моих братьев, они отвезли в тюрьму на аэродроме Баграм, где продержали 18 суток и подвергали пыткам. Я даже не смог присутствовать на похоронах своих братьев, меня отпустили на 19-й день, ничего не объяснив, теперь я хочу справедливости», — подчеркнул Хан.

Он призвал к раскрытию американских преступлений в Афганистане, утверждая, что по всей стране произошли тысячи подобных инцидентов.

Америка должна выплатить компенсации

Жительница одного из кишлаков Зубайда Сафи, потерявшая своего 40-летнего мужа в результате атаки американского беспилотника в 2015 году, рассказала: «Один из соседей сказал, что ферму, на которой работал мой муж, разбомбили. Я побежала туда и наткнулась на тело мужа, разорванное на куски».

Сафи в настоящее время пытается содержать двух своих дочерей в возрасте 15 и 17 лет. Заявив, что её муж невиновен, она потребовала расследования этого нападения.

Она добавила, что Америка должна выплатить компенсацию за убийства, которые были совершены во время оккупации Афганистана.