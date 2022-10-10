Минск, 10 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. О развёртывании региональной группировки войск договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом 10 октября рассказал белорусский лидер в ходе совещание по вопросам безопасности республики в Минске.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как отметил президент Белоруссии, в Киеве в данный момент планируется нанесение ударов по территории республики, которое делается по указке хозяев киевского режима для того чтобы втянуть Минск в конфликт.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», — приводит его слова пресс-служба белорусского президента.

Также Лукашенко уточнил, что формирование этой группировки уже началось и продолжается в течение уже двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября трактор «Беларусь», который можно получить по специальному сертификату, подарил президенту России Владимиру Путину в связи с его 70-летним юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко.