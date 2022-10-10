Село Шелаболиха, Алтайский край, 10 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 10 октября известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении жестоких родителей — 27-летней жительницы Шелаболихинского района и ее 35-летнего гражданского супруга.

Цитата из видео Голый мальчик на морозе

Установлено, что в период с 27.02.2021 по 21.01.2022 г. г. обвиняемая, на которую была возложена обязанность заботиться о здоровье, физическом и психическом развитии своих трех малолетних детей возрастом 1, 5 и 6 лет умышленно совместно со своим гражданским супругом истязала их, причиняя боль, физические и психические страдания.

21 января 2022 года мать в воспитательных целях против его воли вывела малолетнего сына без какой-либо одежды на улицу, где температура окружающего воздуха не превышала — 13,7 градусов Цельсия. После чего закрыла входную дверь дома, оставив его одного на улице под воздействием низких температур. Ребенка обнаружила жительница села, которая приняла меры для того, чтобы он зашел в дом и не остался вне помещения.

Кроме этого, обвиняемая при ее задержании и доставлении в отдел полиции применила к двум сотрудникам полиции физическое насилие, укусив их за кисти рук, а ее гражданский супруг угрожал применением насилия в отношении сотрудника полиции, замахнувшись на него рукой.

В настоящее время дети помещены в безопасные условия. Преступные действия расследованы СУ СК России по Алтайскому краю. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Шелаболихинский районный суд Алтайского края.

Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Шелаболихинского района, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2022 года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице.

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