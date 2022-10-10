Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Пулковское шоссе на юге Петербурга, где сейчас идут активные дорожные работы, полностью перекроют для автомобилистов в ночь на вторник, 11 октября, в районе развязки с кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Об этом предупредил 10 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт наземного перехода пресс-служба Упрдор СЗФО

По его словам, на 68 км КАД на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 3.

«В связи с производством работ по бетонированию двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода, в ночь с 10 на 11 октября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД», — уточнил Пузыревский.

Во избежание дорожных заторов аварийно-восстановительные работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время, с 23:00 по 05:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 20 октября дорожные рабочие будут ремонтировать Пулковское шоссе, которое связывает город с международным аэропортом. В связи с чем, движение на юге Петербурга затруднено.

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