Москва, 10 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Жизнь в Калининградской области должна быть стабильной, экономика региона — защищённой от возможных сбоев. Об этом президент России Владимир Путин заявил 10 октября на встрече с избранными губернаторами.

Дарья Драй ИА REGNUM В Калининграде

Глава государства подчеркнул, что Калининградская область — один из важнейших регионов России, российский форпост на Западе.

«И нужно сделать всё для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена, никакие сбои возможные при недружественных действиях наших соседей не влияли бы на жизнедеятельность экономики», — сказал Путин.

По его словам, очень важны такие составляющие, как цены и инвестиционная привлекательность.

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