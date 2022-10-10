Баку, , 12:06 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял прибывшую 10 октября в Баку премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящейся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Республики Молдавия Натальей Гаврилицей один на один», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе молдавского правительства сообщили, что Гаврилица планирует обсуждать вопросы энергоснабжения Молдавии. Она пробудет в Азербайджане до 12 октября.

В сентябре Гаврилица провела предварительную встречу с послом Азербайджана в Молдавии.

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