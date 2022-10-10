Минск, 10 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. По территории Белоруссии с территории бывш. УССР может быть нанесён удар, сообщил 10 октября президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, накануне Минск предупредили по неофициальным каналам о нанесении удара по Белоруссии с территории, контролируемой киевской хунтой.

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2», — заявил Лукашенко. — Мой ответ был прост: «Доведите [главарю киевской хунты] и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории».

Он также рассказал, что Москва и Минск договорились о совместном развёртывании группировки войск в регионе.