Мумбаи, Индия, , 12:04 — REGNUM Сильные дожди в Индии нанесли ущерб основным летним культурам, таким как рис, соя, хлопок, бобовые и овощи, перед самым сбором урожая, что может привести к росту продовольственной инфляции в третьей по величине экономике Азии, сообщает агентство Reuters.

Урожай Donland.ru

Рост цен на продовольствие может заставить Нью-Дели ввести дополнительные ограничения на экспорт продовольственных товаров, например риса, пшеницы и сахара.

В северном штате Уттар-Прадеш, втором по величине производителе риса в стране, за начало октября уже выпало на 500% больше осадков, чем обычно. В соседних штатах также прошли сильные дожди, которые повредили посевы летних культур.

Это может привести к снижению урожайности и ухудшению качества урожая, поскольку посевы были готовы к сбору, а в некоторых местах дожди повредили уже собранный урожай, сказал директор компании ILA Commodities India Хариш Галипелли.

Индийские фермеры обычно высаживают летние культуры в июне–июле, а сбор урожая начинается с середины сентября. Но в этом году произошли задержки из-за недостаточного количества осадков в июне, и сейчас, когда урожай уже готов к уборке, на северо-западные и восточные районы страны обрушились обильные дожди.

Повреждение посевов, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен на продовольствие, сообщил агентству дилер одной из международных торговых компаний в Мумбаи.

«От правительства и Резервного банка Индии ждут, что они снизят инфляцию. Пересмотр в сторону понижения данных по урожаю означает новые и длительные ограничения экспорта», — сказал он.

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