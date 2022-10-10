Дзержинск, Нижегородская область, 10 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Оборонные предприятия, которые располагаются на территории Дзержинска, частично переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр города Иван Носков.

t. me/ivan_noskov_dzr Мобилизация в Дзержинске

«Мы уже объединили почти все крупные заводы Дзержинска в Совет директоров промышленных предприятий», — отметил глава города. Также, по его словам, работники оборонных предприятий получили бронь от мобилизации.

«Частично переведены на усиленный режим работы», — заключил Носков, добавив, что «городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание».

ИА REGNUM напоминает, в Нижнем Новгороде в период новогодних праздников не планируется проводить массовых гуляний, фейерверков или концертов. По словам главы города Юрия Шалабаева, средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование.

Читайте также: Нижний Новгород перенаправит средства на Новый год семьям мобилизованных