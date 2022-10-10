Файзабад, Афганистан, , 12:03 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан неизвестные вооружённые люди убили Абдул Матина, начальника образования уезда Файзабад при бывшем правительстве Афганистана, и его сына.

Убийство Mate Marschalko

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что они были убиты во время поездки на мотоцикле в кишлак Баламардан. По словам собеседников, нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Информированный источник в уезде Файзабад сообщает, что Абдул Матина угрожал убить командир одного из батальонов талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) армии.

Сообщается, что жалоба Абдула Матина была принята местными властями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, однако, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить его убийство.

Хотя местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказали о причине и мотивах убийства, они подтвердили, что на основании предыдущей жалобы Абдула Матина их следственные органы начали расследование с целью выявления и ареста виновных.