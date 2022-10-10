Якутск, 10 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. План по заготовке сена в Якутии выполнен на 88%, заготовлено почти 390,5 тыс. тонн сена. Нехватку намерены компенсировать с помощью закупки кормов, на эти цели потратят 101,3 млн рублей, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

ИА REGNUM Сельское хозяйство

Читайте также: В Якутии не успели запасти достаточно кормов для зимовки скота

Силоса заготовлено 27,9 тыс. тонн (92% от плана), сенажа — 14,2 тыс. тонн (109%). Сено закупят для восьми районов республики, где нехватка кормов наиболее острая. Доставлены будут 5,3 тыс. тонн кормов и 1,6 тыс. тонн сена. Следить за обеспечением кормами пострадавших хозяйств будут члены правительства региона.

«Кормозаготовка этого года проходила в сложнейших условиях. Несмотря на все это, работники сельского хозяйства приложили все усилия, чтобы обеспечить результат. В целом по республике мы вышли на удовлетворительные результаты», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, самая сложна ситуация с кормами — в Верхоянском, Кобяйском и Горном районах. Там из-за паводка часть сена сгнила, в августе заготовку начали повторно.