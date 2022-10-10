Хабаровск, , 12:01 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрий Вакуленко 10 октября встретились с военнослужащими-дальневосточниками, призванными по частичной мобилизации для выполнения служебно-боевых задач на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, перед их отправкой в зону СВО. Это первая партия мобилизованных, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отправка мобилизованных дальневосточников из Хабаровска Правительство Хабаровского края

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«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Не мы начинали войну, мы её заканчиваем». Я желаю всем, кто отправляется в зону боевых действий, военной удачи, здоровья, чтобы вы возвращались с Победой! С нами Бог, а за нами — правда!

Со своей стороны мы оказываем поддержку войскам. Закуплены и поставлены в зону соприкосновения уже сотни единиц квадрокоптеров и дополнительного оборудования. Мы полностью обеспечиваем тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, тёплыми спальными мешками.

Мы позаботимся о ваших родных и близких. В каждом районе создан центр поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Я дал поручение чиновникам на местах самим постучаться и спрашивать, чем помочь.

Желаю веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет!» — напутствовал бойцов Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, участники спецоперации в защиту Донбасса из Якутии получили посылки и автомобиль, переданные Общественной палатой региона. Бойцы назвали помощь нужной и поблагодарили главу республики и земляков.