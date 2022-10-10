Тюмень, 10 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Тюмени ищут подрядчика для предпроектной проработки возможности строительства культурно-образовательного центра в районе улиц Рижской и Республики, где в настоящее время располагаются старые здания школы №7 и МТЦ «Космос». Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Сахаров Александр Тюмень

Отмечается, что ремонт школы, построенной в середине прошлого века, может вылиться в очень серьёзные бюджетные траты. Кроме того, нет возможности увеличить число учебных мест. Здание МТЦ «Космос» также находится в предремонтном состоянии.

«Взвесив все «за» и «против», специалистами принято решение оценить потенциал участков, на которых расположены школа и «Космос», для размещения новых современных объектов. Победитель объявленного аукциона должен будет предложить варианты и итоговую предпроектную концепцию размещения школы на 1101 учебное место, а также отдельного блока, где будет размещён вместительный актовый зал и помещения для проведения занятий по актёрскому мастерству, танцам и другим видам творчества», — поясняют в управлении строительства.

Предполагается, что отдельный блок будет располагаться на ул. Республики и соединяться со зданием школы тёплым переходом. Проектировщикам придётся непросто соблюсти современные нормы градостроительства, разместить на существующих участках школу, культурный центр и физкультурно-спортивные зоны.

Отмечается, что решение о сносе существующих школы и культурного центра ещё не принято, и вопрос об этом пока не стоит. По условиям контракта подрядчик должен будет представить предпроектную концепцию в мае 2023 года.