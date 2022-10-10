Симферополь, , 12:01 — REGNUM На всех объектах транспортной инфраструктуры Республики Крым после теракта на Крымском мосту введены усиленные меры безопасности. Об этом 10 октября сообщил врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Усилены мероприятия по транспортной безопасности для всех объектов в Республике Крым. Они и так на прошлой неделе были усилены после совещания по безопасности, а сейчас — еще больше, в том числе в части досмотровых мероприятий», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме оценили удары российских военных по территории бывшей УССР.