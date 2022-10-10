Пекин, 10 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва провел свое седьмое пленарное заседание в Пекине 9 октября, на котором были обсуждены ключевые вопросы и проложен путь к проведению XX съезда КПК, который стартует 16 октября, сообщает 9 октября газета Global Times.

XIX съезд Компартии Китая. 2017

Генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин представил отчет о работе от имени Политбюро Центрального комитета КПК и выступил с пояснительными замечаниями по проекту доклада Центрального комитета КПК 19-го XX съезду КПК. Ван Хунин, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и сотрудник Секретариата ЦК КПК, дал объяснение пленуму по поводу проекта поправки к Конституции КПК.

Пленум показал, что вся подготовительная работа к XX съезду КПК проводится упорядоченно, и эти документы большой важности были обсуждены, сказал Global Times профессор политологии Университета Цинхуа Ян Сюэдун. Ян считает, что доклад, который будет представлен на XX съезде КПК, не только обобщит работу и достижения Центрального комитета КПК 19-го созыва за последние пять лет, но также охватит более широкое видение, возможно, проанализировав последние 10 лет и разработав планы на следующие пять или более.

На заседании Политбюро ЦК КПК 9 сентября были рассмотрены три документа, которые будут представлены на обсуждение седьмого пленарного заседания. Это два вышеупомянутых проекта и проект отчета о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва XX съезду КПК.

Дисциплинарный орган партии Центральная комиссия по проверке дисциплины (CCDI) КПК 19-го созыва провела свое седьмое пленарное заседание, на котором участники рассмотрели и одобрили отчет о работе CCDI для предстоящего XX съезда КПК, согласно коммюнике, опубликованному после пленума.

XX съезд КПК — это съезд огромной важности, который должен быть созван в решающий момент, когда вся партия и весь народ вступают на новый путь построения современной социалистической страны во всех отношениях и продвигаются к Цели Второго столетия, сообщало ранее агентство Синьхуа.

На съезде будут подведены итоги работы партии за последние пять лет, а также основные достижения и ценный опыт Центрального комитета партии во главе с товарищем Си Цзиньпином в объединении и руководстве всей партией и китайским народом всех этнических групп для поддержания и развития социализма с китайскими особенностями в новую эпоху.

Съезд тщательно рассмотрит международную и внутреннюю ситуацию, всесторонне оценит новые требования к развитию дела партии и страны на новом пути в новую эпоху, а также новые ожидания народа.

Конгресс сформулирует планы действий и основные направления политики, мобилизует всех членов партии и людей из всех этнических групп по всей стране, чтобы укрепить доверие к истории, усилить историческую инициативу, внедрять инновации на основе того, что было сделано, и смело идти вперед. На предстоящем съезде будут избраны новый Центральный комитет КПК и новая Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины.